Теперь России может грозить отстранением от нескольких Олимпиад.

Гендиректор РУСАДА рассказал, кто подставил российских спортсменов. Из-за нарушений Россия может пропустить две Олимпиады (в 2020 и 2022 годах). Юрий Ганус заметил, что уже 9 декабря антидопинговый комитет лишит РУСАДА статуса соответствия.

Ранее экспертам пришлось пустить в свою базу WADA, чтобы сохранить режим обусловленного соответствия. В WADA считают, что "диверсия" с базой московской лаборатории проведена на высоком уровне. Ганус добавил, что для него решение комитета о том, что база "не аутентична" стало шоком.

Изменения были в декабре 2018 года и даже в январе 2019 года, непосредственно перед передачей экспертам комментирует глава РУСАДА

Специалист заметил, что доводы о том, что это сделали люди, уже покинувшие Россию, несостоятельны. Ранее министр спорта Павел Колобков рассказал, что коррективы в базе можно объяснить "техническими исправлениями". Чиновник лично давал гарантии по поводу достоверности передаваемых сведений. Ганус напомнил, что материалы лаборатории находились под контролем Следственного комитета.Однако ведомству было бы невыгодным вносить правки.

Спикер добавил, что дать четкий ответ на вопрос могут только те, кто вовлечен в процесс работы с базой и лица, обеспечивающие к ней доступ. Таким образом злоумышленниками могли стать люди с "властными полномочиями". По мнению специалиста, ответственность за провокацию должны возложить на чиновников, которые подставили спортсменов.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент WADA Крейг Риди считает допинговый кризис в России самым масштабным в истории.

