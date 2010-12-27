Глава WADA рассказал о решении вопроса об участии россиян в Олимпиаде в Токио

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что повторение скандала с допингом перед Олимпийскими играми в Токио маловероятно. Также он пообещал, что вопрос об участии спортсменов из России в соревнованиях в 2020 году решат заблаговременно, передало "Экономика сегодня".

Риди считает, что на данный момент WADA лучше подготовлена к решению таких вопросов. Ранее вердикт о допуске российских спортсменов на Играх в Рио-де-Жанейро принимали международные федерации, теперь полномочия появились и у WADA. Об этом Крейг сказал на Всемирной конференции по борьбе с допингом в спорте перед тем, как он покинет пост.

Исполнительный комитет организации может принять решение по статусу РУСАДА 9 декабря 2019 года.

В конце июля стало известно, что российская сборная сможет выступить под национальным флагом на Олимпиаде в Токио.

Фото: olympic.ru