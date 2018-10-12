Россия примет участие в Олимпийских играх-2020 в Токио под своим флагом

С российской команды сняли все ограничения.

Россия получила официальное приглашение на Олимпийские игры-2020 в Токио в качестве участника. Его подписал глава МОК Томас Бах. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

На грядущих Олимпийских играх Россия сможет сформировать полноценную Олимпийскую команду России и выступать без каких-либо ограничений, в том числе под государственным флагом. Они пройдут с 24 по 9 августа 2020 в столице Японии.

Также это касается легкоатлетов. На данный момент допуск имеют более 120 представителей этого спортивного направления.

Напомним, на предыдущих Играх, которые прошли в 2018 году в Пхенчане, Россия была вынуждена выступать под нейтральным флагом. Многих спортсменов не допустили из-за допингового скандала.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участница Олимпийских игр от Нидерландов перевозила в машине 50 кг метамфетамина и экстази.

Фото: olympic.ru