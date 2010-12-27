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Участница Олимпийских игр перевозила в машине 50 кг метамфетамина и экстази
Сегодня, 16:57
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nastya960

Участница Олимпийских игр перевозила в машине 50 кг метамфетамина и экстази

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Нидерландскую легкоатлетку арестовали в Германии.

Правоохранительные органы Германии задержали участницу Олимпийских игр голландскую бегунью Мадиэю Гафур. В ее машине нашли 50 килограммов метамфетамина и экстази. Об этом сообщил Dutch News со ссылкой на NOS.

Спортсменку арестовали еще 18 июня, но информация об этом только сейчас просочилась в массы. Ее автомобиль остановили местные полицейские во время рутинной проверки проезжающих автомобилистов. По версии следствия, Гафур собиралась провезти наркотики из Германии в Нидерланды через государственную границу. Стоимость запрещенных веществ оценили в два миллиона евро.

Мадиэя Гафур – победительница чемпионата Нидерландов по легкой атлетике в помещении в беге на 400 метров. Также она принимала участие в Олимпийский играх в Бразилии (2016 год).

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Фото: Andy Astfalck/Getty Images

Теги: наркотики, нидерланды, олимпийские игры
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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