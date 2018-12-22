Похититель отпустил австрийскую спортсменку Натали Берли за восхищение его орхидеями

Мужчина сбил девушку на машине, похитил, раздел и привязал к стулу. Также он едва не задушил и не утопил ее в холодной ванне. Но отпустил после того, как она похвалила его чудесные орхидеи.

Австрийская триатлетка Натали Берли была похищена в городе Грац. Позднее злоумышленник отпустил девушку по ее же просьбе. Об этом Берли рассказала в интервью местной газете Krone.

Со слов девушки, ее сбила машина, когда она ехала на велосипеде. У нее была сломана левая рука, но водитель машины стал ее бить еще сильнее. После он вовсе кинул ее на заднее сиденье машины, где Берли потеряла сознание.

Девушка очнулась, когда уже была голой и привязанной к стулу. Похититель заставлял ее пить спиртное, при себе всегда держал нож. Несколько раз он пытался ее задушить и утопить в холодной ванной. Берли спасла себе жизнь тем, что похвалила орхидеи похитителя.

Он внезапно стал добрым ко мне, рассказал, что работает садовником, вспомнил о смерти отца, пьющей матери и девушках, которые его предавали. Натали Берли

Девушка предложила мужчине отпустить ее, а она скажет, что произошел несчастный случай. Похититель сам отвез ее домой. Там Берли позвонила своему молодому человеку и в полицию. Мужчина арестован.

Ранее в Ленобласти двое мужчин похитили человека.

Фото: Facebook/ Nathalie Birli