В Ленобласти двое мужчин похитили человека

Они угрожали ему ножом и требовали "вернуть долг" 60 тысяч рублей. Позже полицейским удалось задержать двух злоумышленников.

Полицейские задержали мужчин, похитивших человека за несуществующие долги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Тосненского района накануне обратился 30-летний гражданин, который рассказал, что поздно вечером 1 8 июля на 642 км а/д "Санкт-Петербург – Москва" малознакомые граждане, применив физическую силу и угрожая ножом, посадили его в автомобиль "Хундай Солярис". Они насильно удерживали его и требовали какие-то 60 тысяч рублей в счет долга.

Полицейские нашли злоумышленников 22 и 33 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека".

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