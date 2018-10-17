Туриста из Северной Америки обокрали в центре Петербурга

У него похитили 15,1 тыс. рублей.

В четверг, 18 июля на Дворцовой набережной 40-летний житель Ленобласти обокрал 71-летнего туриста из Северной Америки на 15,1 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала преступника на месте происшествия. Им оказался ранее судимый мужчина. Против него завели уголовное дело по статье "кража" и изъяли похищенный кошелек с деньгами.

Во время кражи иностранец осматривал городские музеи.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двухлетний ребенок умер после падения с пятого этажа на Васильевском острове.

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