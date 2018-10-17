  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Туриста из Северной Америки обокрали в центре Петербурга
Сегодня, 9:46
128
Cherepanov

Туриста из Северной Америки обокрали в центре Петербурга

0 0

У него похитили 15,1 тыс. рублей.

В четверг, 18 июля на Дворцовой набережной 40-летний житель Ленобласти обокрал 71-летнего туриста из Северной Америки на 15,1 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала преступника на месте происшествия. Им оказался ранее судимый мужчина. Против него завели уголовное дело по статье "кража" и изъяли похищенный кошелек с деньгами.

Во время кражи иностранец осматривал городские музеи.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двухлетний ребенок умер после падения с пятого этажа на Васильевском острове.

Фото: Pixabay

Теги: кража кошелька, турист из северной америки, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии