Двухлетний ребенок умер после падения с пятого этажа на Васильевском острове

В четверг, 18 июля с пятого этажа дома №60 на 11-ой линии Васильевского острова выпал и разбился насмерть двухлетний мальчик. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Трагедия случилась около 21:00. Мать не заметила, как ее ребенок продавил противомоскитную сетку и выпал из окна.
Пострадавший скончался в скорой помощи во время попыток реанимаций.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что пожарные меньше часа тушили частный дом в Рощино.
Фото: Pixabay
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