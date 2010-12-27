Двухлетний ребенок умер после падения с пятого этажа на Васильевском острове

Мальчик продавил противомоскитную сетку и выпал из окна.

В четверг, 18 июля с пятого этажа дома №60 на 11-ой линии Васильевского острова выпал и разбился насмерть двухлетний мальчик. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия случилась около 21:00. Мать не заметила, как ее ребенок продавил противомоскитную сетку и выпал из окна.

Пострадавший скончался в скорой помощи во время попыток реанимаций.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пожарные меньше часа тушили частный дом в Рощино.

Фото: Pixabay