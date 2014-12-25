Похитителей подростка в Ленобласти приговорили к 8 годам колонии

Злоумышленники требовали у юноши 30 тысяч рублей.

В Петербурге вынесли приговор троим фигурантам дела о похищении несовершеннолетнего в Ленинградской области. Преступление было совершено 17 ноября 2024 года в Ломоносове.

Злоумышленники сговорились и действовали сообща. Они перегородили подростку дорогу, запугали его угрозами, после чего насильно усадили в автомобиль. Увезя жертву в безлюдное место, мужчины отобрали у школьника личные вещи и заперли его в багажнике. Похитители оказывали на юношу психологическое давление, требуя передать им 30 тысяч рублей. Они шантажировали ребенка распространением ложных сведений, порочащих его репутацию.

Подросток проявил самообладание и сказал, что деньги сможет отдать мама, но для этого необходимо связаться с ней и встретиться. Поверив этому, похитители повезли мальчика обратно. Вернувшись в Ломоносов, школьник получил доступ к своему телефону, сумел сбежать и сразу же обратился в полицию.

В судебном заседании подсудимые не признали вину, утверждая, что лишь подвозили ребенка, который вел себя неадекватно. Суд счел эти доводы несостоятельными. Двоим участникам назначили наказание в виде лишения свободы на срок более 7 лет, третьему — 8 лет. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и особого режимов.

Фото: Pexels