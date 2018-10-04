WADA рассмотрит вопрос несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре

У России есть три недели на ответ.

WADA рассмотрит дело о несоответствии РУСАДА в ускоренном режиме. Об этом сообщил член наблюдательного совета РУСАДА, глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международными стандартом о соответствии комментирует спикер

Специалист объяснил, что экспертов не устраивает расхождение в международной базе данных LIMS, которая является подведомственной WADA, с российской базой данных. Информация за январь 2019 года из московской лаборатории отличается от иностранных аналогов.

От России требуют предоставить отчет о причинах возможных изменений в базе в течение трех недель. немецкий журналист Хайо Зеппельт ранее заявлял, антидопинговое ведомство подозревает российских коллег в манипуляции данными. В связи с расследованием исполнительный комитет WADA призвал РУСАДА к ответу.

Напомним, что в начале 2019 года организация получила доступ к российской базе данных, после чего изъяла 2,2 тысячи допинг-проб местных спортсменов.

Ранее Piter.tv писал о том, что австрийская прокуратура сняла антидопинговые обвинения с российских биатлонистов.

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