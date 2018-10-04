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WADA рассмотрит вопрос несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
Сегодня, 12:45
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lesjasap

WADA рассмотрит вопрос несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре

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У России есть три недели на ответ.

WADA рассмотрит дело о несоответствии РУСАДА в ускоренном режиме. Об этом сообщил член наблюдательного совета РУСАДА, глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков. 

WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международными стандартом о соответствии

комментирует спикер

Специалист объяснил, что экспертов не устраивает расхождение в международной базе данных LIMS, которая является подведомственной WADA, с российской базой данных. Информация за январь 2019 года из московской лаборатории отличается от иностранных аналогов.

От России требуют предоставить отчет о причинах возможных изменений в базе в течение трех недель. немецкий журналист Хайо Зеппельт ранее заявлял, антидопинговое ведомство подозревает российских коллег в манипуляции данными. В связи с расследованием исполнительный комитет WADA призвал РУСАДА к ответу. 

Напомним, что в начале 2019 года организация получила доступ к российской базе данных, после чего изъяла 2,2 тысячи допинг-проб местных спортсменов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что австрийская прокуратура сняла антидопинговые обвинения с российских биатлонистов.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: wada, допинг, русада, сергей хрычиков
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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