Дегтярев назвал WADA союзником России в борьбе с допингом

Михаил Дегтярев указал на то, что со стороны России есть недочеты в работе профильной структуры.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) является союзником России в вопросах борьбы с допингом. Соответствующее заявление на профильной сессии "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" сделал российский министр по спорту Михаил Дегтярев. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По антидопинговой проблеме мы тоже работаем. Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло, я имею в виду допинг, искоренять. Мы с WADA союзники, так что не ждите от меня потрясений. Михаил Дегтярев, глава Минспорта

Напомним, что в августе 2024 года профильный комитет по соответствию WADA начал проверку Антидопингового агентства США (USADA). Если USADA лишится статус соответствия, то под угрозу попадет проведение в США Олимпийских игр 2028 и 2034 годов. Проверка ведется в связи с конфликтом организации с WADA, который разгорелся после публикации уголовного дела о допинге 23 китайских пловцов, оправданных в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Известно, что USADA обвинило WADA и Международную федерацию плавания (World Aquatics) в сокрытии факта возможного нарушения иностранными представителями антидопинговых правил и усомнилось в том, что расследование велось беспристрастно.

Дегтярев призвал российских спортсменов высказывать недовольство политикой МОК.

Фото и видео: ВЭФ 2024