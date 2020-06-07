Дегтярев призвал российских спортсменов высказывать недовольство политикой МОК

Михаил Дегтярев надеется, что атлеты будут реагировать на политику МОК в соцсетях.

Российские атлеты должны выражать недовольство проводимой политикой со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) посредством социальных сетей. Соответствующее заявление на профильной сессии "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" сделал российский министр по спорту Михаил Дегтярев. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Нам надо снизу начинать движение по высказыванию недовольства политикой МОК. Чтобы атлеты высказывались за возвращение российских спортсменов на старт. У всех есть WhatsApp, Telegram по всему миру. "Сеточки" наших чемпионов надо задействовать. Надо за Родину, за Россию высказываться, за наших атлетов. У наших спортсменов есть же друзья по всему миру. Михаил Дегтярев, глава Минспорта

Напомним, что с 2022 года российские спортсмены в соответствии с рекомендацией МОК отстранены от международных соревнований, либо допущены до состязаний исключительно в нейтральном статусе. На летней Олимпиаде в Париже 2024 года выступили только 15 атлетов из России. Претендующие на нейтральный статус спортсмены не могут выражать публичную поддержку специальной военной операции на Украине.

Дегтярев: Россия является последним хранителем олимпийских ценностей.

Фото и видео: ВЭФ 2024