Дегтярев: Россия является последним хранителем олимпийских ценностей

Михаил Дегтярев сообщил о дополнительных соревнованиях, организованных Россией.

Москва будет развивать дополнительные форматы спортивных соревнований параллельно с основными олимпийскими. Такое решение принято государством из-за того, что Россия является последним хранителем олимпийских ценностей. Соответствующее заявление на профильной сессии "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" сделал российский министр по спорту Михаил Дегтярев. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Все дополнительные форматы мы будем сами инициировать, они будут исключительно в дополнение к основным, к Олимпийским играм. Мы являемся последними хранителями олимпийских ценностей. Мы как свет. Будем возвращаться в МОК и на Олимпийские игры, а другие форматы параллельно развивать. Михаил Дегтярев, глава Минспорта

Эксперт добавил, что вопрос со Всемирным антидопинговым агентством будет решен, а Российское антидопинговое агентство вернет свою аккредитацию. Михаил Дегтярев указал на то, что Москва сможет добиться того, чтобы российское ведомство признавалось в юридическом плане.

Дегтярев рассказал, что ежедневно занимается физкультурой.

Фото и видео: ВЭФ 2024