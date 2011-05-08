  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:38
113
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дегтярев рассказал, что ежедневно занимается физкультурой

0 0

В Минспорта рассказали, как улучшить свое самочувствие.

Российский министр по спорту Михаил Дегтярев рассказал о том, что ежедневно, каждое утро занимается физкультурой. Он порекомендовал россиянам брать пример в этом отношении с президента страны Владимира Путина. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью журналистам новостного агентства ТАСС.

Не обязательно для этого выходить на стадион или куда-то на спортивные объекты. Можно это делать дома утром - отжаться, сделать гимнастику, какие-то упражнения на растяжку, на пресс. Уже этого будет достаточно, чтобы почувствовать себя хорошо.

Михаил Дегтярев, глава Минспорта  РФ

Дегтярев рассказал, что болеет за выступающих в Париже российских атлетов.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: минспорт, михаил дегтярев, физкультура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии