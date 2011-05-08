Дегтярев рассказал, что ежедневно занимается физкультурой

В Минспорта рассказали, как улучшить свое самочувствие.

Российский министр по спорту Михаил Дегтярев рассказал о том, что ежедневно, каждое утро занимается физкультурой. Он порекомендовал россиянам брать пример в этом отношении с президента страны Владимира Путина. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью журналистам новостного агентства ТАСС.

Не обязательно для этого выходить на стадион или куда-то на спортивные объекты. Можно это делать дома утром - отжаться, сделать гимнастику, какие-то упражнения на растяжку, на пресс. Уже этого будет достаточно, чтобы почувствовать себя хорошо. Михаил Дегтярев, глава Минспорта РФ

Дегтярев рассказал, что болеет за выступающих в Париже российских атлетов.

Фото и видео: Telegram / ТАСС