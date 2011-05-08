Дегтярев рассказал, что болеет за выступающих в Париже российских атлетов

Глава Минспорта прокомментировал выступление атлетов в нейтральном статусе.

Российский министр по спорту Михаил Дегтярев рассказал о том, что болеет за граждан страны всегда и везде, в том числе и на летней Олимпиаде в Париже. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью журналистам новостного агентства ТАСС. Напомним, что на мероприятие были допущены 15 россиян, которые выступают там в нейтральном статусе. Он пояснил, что уже не раз говорил публично о том, что не разделяет "шельмование атлетов", которые поехали во Францию.

Они не перестают быть нашими. Карьера атлета высшего уровня мастерства очень скоротечна, и они не виноваты в том, что Международный олимпийский комитет таким образом поступает, поэтому я болею за наших везде и всегда. И всем советую. Михаил Дегтярев, глава Минспорта РФ

Дегтярев считает, что WADA может по праву лишить США Олимпиады-2028.

Фото и видео: Telegram / ТАСС