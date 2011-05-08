  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:52
140
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дегтярев рассказал, что болеет за выступающих в Париже российских атлетов

0 0

Глава Минспорта прокомментировал выступление атлетов в нейтральном статусе.

Российский министр по спорту Михаил Дегтярев рассказал о том, что болеет за граждан страны всегда и везде, в том числе и на летней Олимпиаде в Париже. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью журналистам новостного агентства ТАСС. Напомним, что на мероприятие были допущены 15 россиян, которые выступают там в нейтральном статусе. Он пояснил, что уже не раз говорил публично о том, что не разделяет "шельмование атлетов", которые поехали во Францию.

Они не перестают быть нашими. Карьера атлета высшего уровня мастерства очень скоротечна, и они не виноваты в том, что Международный олимпийский комитет таким образом поступает, поэтому я болею за наших везде и всегда. И всем советую.

Михаил Дегтярев, глава Минспорта  РФ

Дегтярев считает, что WADA может по праву лишить США Олимпиады-2028.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: минспорт, михаил дегтярев, нейтральный статус, олимпиада в париже, олимпиада-2024
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии