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Дегтярев считает, что WADA может по праву лишить США Олимпиады-2028

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Глава Минспорта прокомментировал уголовные дела США в отношении китайских пловцов.

Российский министр по спорту Михаил Дегтярев считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может по праву лишить американскую администрацию права на проведение Олимпиады-2028 в связи с вмешательством этого государства в процесс наказания иностранных атлетов. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью журналистам новостного агентства ТАСС.

Государство вмешалось в процесс наказания иностранных атлетов. Просто очевидно, это буйным цветом расцвело. По нормам WADA американское агентство должно забанить, а Олимпиада должна быть перенесена в другую страну. ФБР напрямую вмешалось, заведя уголовные дела.

Михаил Дегтярев, глава Минспорта  РФ

Напомним, что статус соответствия Антидопингового агентства США (USADA) согласно Всемирному антидопинговому кодексу будет рассмотрен в августе текущего года. WADA впервые обратится в Независимый суд по контролю за соблюдением требований. Причиной обращения специалистов стала ситуация с пробами китайских пловцов. А 17 июля очетный президент WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил прессе на брифинге о том, что USADA может лишиться статуса соответствия WADA.

Дегтярев пообещал разобраться с распределением денег от букмекеров.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: usada, wada, минспорт, михаил дегтярев, олимпиада-2028
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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