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Дегтярев пообещал разобраться с распределением денег от букмекеров в спорте

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Глава Минспорта дал обещание на ПМЭФ.

Российский министр по спорту Михаил Дегтярев пообещал разобраться с принципом распределения отчислений от букмекеров спортивным федерациям. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая в ходе сессии "Глобальные проекты российского спорта", организованной на полях Петербургского международного экономического форума. Чиновник заметил, что от профильных структур есть вопросы о том, как именно распределяются денежные средства. Сейчас министерство планирует поправить процесс распределения. Глава Минспорта пояснил, что лично разберется с проблемой "почему одним мало, другим много".

По поводу средств от букмекеров: хорошая история, что из тени выходит часть бизнеса, что наносила вред экономике и плохо влияла и на подрастающее поколение. С лудоманией нужно бороться, но пока она не поборота - все деньги на спорт!

Михаил Дегтярев, глава Минспорта  РФ

Дегтярев: ответственность за дискриминацию спортсменов из России несут западные элиты.

Фото и видео: ПМЭФ

Теги: букмекеры, минспорт, михаил дегтярев, пмэф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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