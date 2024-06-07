Дегтярев: ответственность за дискриминацию спортсменов из России несут западные элиты

Михаил Дегтярев оценил форматы проведения Игр БРИКС, Дружбы и Будущего.

Ответственность за дискриминацию отечественных и белорусских спортсменов лежит на западных политических элитах. Соответствующее заявление сделал российский министр по спорту Михаил Дегтярев, выступая в ходе сессии "Глобальные проекты российского спорта", организованной на полях Петербургского международного экономического форума.

Дискриминация спортсменов - это на совести руководителей западного спорта и элит. Игры БРИКС - формат дает нам право реализовывать любые мероприятия на международном уровне. Это гениально, заявок масса, на десятилетия вперед... Я уверен, что появятся новые треки, у нас все разбираются в спорте, все знают, когда-то занимались, болели. Михаил Дегтярев, глава Минспорта РФ

Чиновник объяснил участникам мероприятия, что уверен, что Игры БРИКС будут проведены на высоком уровне. В них участниками заявлены 93 страны. Он назвал третьим перспективным форматом для мирового спорта - Игры будущего. Михаил Дегтярев отметил, что Россия подарила зарубежным коллегам фиджитал, где киберспорт впервые скрещивается с физической активностью. Следующим форматом станут Игры дружбы, для чего специалистами создана организация на территории ОАЭ.

Дегтярев рассказал о перспективных направлениях работы Минспорта.

Фото и видео: ПМЭФ