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Дегтярев: ответственность за дискриминацию спортсменов из России несут западные элиты

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Михаил Дегтярев оценил форматы проведения Игр БРИКС, Дружбы и Будущего.

Ответственность за дискриминацию отечественных и белорусских спортсменов лежит на западных политических элитах. Соответствующее заявление сделал российский министр по спорту Михаил Дегтярев, выступая в ходе сессии "Глобальные проекты российского спорта", организованной на полях Петербургского международного экономического форума.

Дискриминация спортсменов - это на совести руководителей западного спорта и элит. Игры БРИКС - формат дает нам право реализовывать любые мероприятия на международном уровне.  Это гениально, заявок масса, на десятилетия вперед... Я уверен, что появятся новые треки, у нас все разбираются в спорте, все знают, когда-то занимались, болели.

Михаил Дегтярев, глава Минспорта РФ

Чиновник объяснил участникам мероприятия, что уверен, что Игры БРИКС будут проведены на высоком уровне. В них участниками заявлены 93 страны. Он назвал третьим перспективным форматом для мирового спорта - Игры будущего. Михаил Дегтярев  отметил, что Россия подарила зарубежным коллегам фиджитал, где киберспорт впервые скрещивается с физической активностью. Следующим форматом станут Игры дружбы, для чего специалистами создана организация на территории ОАЭ.

Дегтярев рассказал о перспективных направлениях работы Минспорта.

Фото и видео: ПМЭФ

Теги: дискриминация, запад, киберспорт, минспорт, михаил дегтярев, пмэф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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