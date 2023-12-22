Дегтярев рассказал о перспективных направлениях работы Минспорта

Он подчеркнул необходимость модернизации спортивных объектов и учебных корпусов.

Кандидат на должность министра спорта Михаил Дегтярев рассказал о перспективных направлениях работы ведомства. Об этом он заявил в ходе доклада в Госдуме.

По словам Дегтярева, акцент в работе Минспорта предлагается сделать на развитии массового и детско-юношеского спорта. Он подчеркнул необходимость модернизации спортивных объектов и учебных корпусов. Также кандидат на должность главы ведомства призвал положить конец спора о статусе тренера.

Ранее Володин заявил, что средства крупных спонсоров должны направляться на детский спорт, а не в клубы.

Видео: Дума ТВ