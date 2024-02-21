В России утвердили меры по вовлечению работающих граждан в физкультуру

Михаил Мишустин указал на важность предоставления гражданам всех возрастов и уровней физической подготовки возможности регулярно заниматься спортом.

Новый комплекс федеральных мер, направленный на повышение привлекательности физической культуры среди работающих граждан, утвердил кабинет министров в России. Соответствующей информацией поделился со своими заместителями на оперативном совещании кабинета министров премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что данное поручение власти выполняют по поручению главы государства Владимира Путина. За счет региональных бюджетных средств будет расширена сеть спортивных клубов в организациях. Также он будут оснащены современным инвентарем.

Проведение турниров и соревнований софинансировать из федерального бюджета. На эти цели всего предусмотрено в 2026 году 645 млн рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В правительстве уточнили, что для обеспечения доступности необходимой спортивной инфраструктуры по субъектам страны реализуется профильная государственная программа. С ее помощью в 2025 году удалось создать и отремонтировать свыше 500 бассейнов, оздоровительных центров, стадионов, открытых площадок и прочих объектов.

Фото: Правительство России