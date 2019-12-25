Кабмин начал готовить базу для развития биотеха в России

Дмитрий Чернышенко будет держать вопрос развития биотеха в РФ на личном контроле.

Российское федеральное правительство в настоящее время занимается подготовкой нормативной базы для развития биологических технологий в стране. Соответствующей информацией поделился со своими заместителями на оперативном совещании кабинета министров премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что такое поручение глава государства Владимир Путин сделал Форуме будущих технологий. По мнению Михаила Мишустина, речь идет о масштабной и непростой задаче, которую можно реализовать при развитии собственной научной базы. По мнению эксперта, необходимые для этого компетенции у страны есть.

Правительство по поручению президента приступило к подготовке необходимой базы для исследования технологий, подобных природным, определило основные принципы, критерии отнесения к ним, обозначило приоритеты и перспективы их развития в России. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам председателя правительства России, технологическое развитие, процессы цифровизации открывают властям дополнительные возможности практически во всех отраслях экономической и социальной сферы. Однако их использование серьезно сказывается на нагрузке, которая оказывается на экологию, приводит к более интенсивному потреблению естественных ресурсов. В связи с такой ситуацией важно проработать и внедрить прорывные решения, которые помогут восстановить баланс между биосферой и техносферой.

