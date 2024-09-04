Российский акробат Даниил Кузьмин сдал положительную допинг-пробу на стероиды

Спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, может запросить анализ пробы B.

Допинг-проба российского спортсмена Даниила Кузьмина, выступающего в соревнованиях по спортивной акробатике, дала положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В заявлении ITA говорится, что в пробе Кузьмина обнаружен стероид болденон. Спортсмен уведомлён о положительном результате и имеет право запросить анализ пробы B.

Напомним, 25-летний Кузьмин в феврале 2026 года получил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Он является обладателем Кубка России 2024 года. Дальнейшие санкции в отношении спортсмена будут зависеть от результатов расследования и возможного запроса на вскрытие второй пробы.

