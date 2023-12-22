Санкции к окружению уличенных в допинге атлетов надо ужесточить, заявил Бах

Глава МОК рассказал о том, что антидопинговая борьба должна вестись строже.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал коллег ужесточить санкционное давление к окружению уличенных в допинге спортсменов. Соответствующее заявление глава МОК сделал в ходе выступления на пресс-конференции, организованной с журналистами на юношеских Олимпийских играх в Южной Корее. По мнению эксперта, все профильные организации, занимающиеся борьбой с допингом, должны внимательно следить за ближайшим окружением атлетов. Это поможет CAS быть уверенным в том, что при вынесении вердикта в расчет берутся все факторы и условия.

Для нас это дело является еще одним подтверждением того, что наши просьбы, которые мы делали на протяжении расследования допинговых дел, направлены на то, что важную роль в них имеют не только спортсмены, но и их окружение, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше. Томас Бах, глава МОК

Глава МОК призвал уважать решение CAS по делу Валиевой.

Фото и видео: YouTube / IOC Media