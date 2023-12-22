Глава МОК призвал уважать решение CAS по делу Валиевой

Томас Бах прокомментировал дисквалификацию фигуристки из России.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее заявление глава МОК сделал в ходе выступления на пресс-конференции, организованной с журналистами на юношеских Олимпийских играх в Южной Корее.

Мы приняли к сведению решение CAS. Все имеют право на критику решения суда и собственное мнение, но мы должны полностью уважать это решение. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что 29 января CAS принял решение о дискалификации фигуристки на четыре года. Эксперты аннулировали ее результаты на турнирах, проведенных с 25 декабря 2021 года. Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года. По итогам этого процесса россияне пустились с первого места на третье в рейтинге, золото досталось американской команде, а серебро - японцам.

В МОК объяснили продолжение сотрудничества с Исинбаевой и Тарпищевым.

Фото и видео: YouTube / IOC Media