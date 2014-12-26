В МОК объяснили продолжение сотрудничества с Исинбаевой и Тарпищевым

Томас Бах заметил, что члены МОК не высказывались в поддержку СВО.

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева после того, как организация установила, что они не имеют контрактных отношений с российской армией и не поддерживали специальную военную операцию на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам заседания исполнительного комитета МОК сделал гпрезидент Томас Бах.

Члены МОК не представляют Россию в МОК, они представители МОК в России. Для того, чтобы удостовериться в одинаковом подходе к атлетам и официальным лицам, комиссия по этике МОК проверила этих двух членов, вывод такой - ни Исинбаева, ни Тарпищев не имеют контрактных отношений с российской армии, они не поддерживали конфликт на Украине. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, россиянка Елена Исинбаева осталась в составе комиссии спортсменов МОК, а президент Федерации тенниса России Тарпищев сохранил свое рабочее место в комиссии Olympism365, которая отвечает за стратегическое развитие Международного олимпийского комитета и направлена на усиление роли спорта и олимпизма в мировом сообществе как важных факторов достижения целей ООН в области устойчивого развития.

Бах заявил об отсутствии дедлайна для снятия отстранения ОКР.

Фото и видео: YouTube / IOC Media