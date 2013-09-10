Бах заявил об отсутствии дедлайна для снятия отстранения ОКР

Глава МОК объяснил причины решения.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил журналистам о том, что крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России для экспертов не существует. Ситуация будет зависеть от развития ситуации. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе выступления на пресс-конференции по результатам заседания исполнительного комитета в Мумбаи.

Дедлайна по снятию отстранения (ОКР) нет, оно будет действовать до дальнейшего уведомления, мы будем мониторить развитие ситуации. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. При этом аналитики заметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску граждан РФ до Олимпиады в Париже в необходимое время.

МОК включит в программу Олимпиады‑2028 пять видов спорта.

Фото и видео: YouTube / IOC Media