Президент США Дональд Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Американскому лидеру задали вопрос, существует ли крайний срок, когда президент РФ Владимир Путин должен согласиться на режим прекращение огня. Трамп подчеркнул, что речь идет о "психологическом дедлайне".

Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами.

Фото: YouTube / The Times and The Sunday Times