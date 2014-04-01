Президент США Дональд Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
Американскому лидеру задали вопрос, существует ли крайний срок, когда президент РФ Владимир Путин должен согласиться на режим прекращение огня. Трамп подчеркнул, что речь идет о "психологическом дедлайне".
Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами.
Фото: YouTube / The Times and The Sunday Times
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