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Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине
Сегодня, 7:42
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Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине

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Президент США подчеркнул, что речь идет о "психологическом дедлайне".

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Американскому лидеру задали вопрос, существует ли крайний срок, когда президент РФ Владимир Путин должен согласиться на режим прекращение огня. Трамп подчеркнул, что речь идет о "психологическом дедлайне".

Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами.

Фото: YouTube / The Times and The Sunday Times

Теги: дедлайн, дональд трамп, президент сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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