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МОК включит в программу Олимпиады‑2028 пять видов спорта

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Томас Бах рассказал о новых видах спорта в МОК.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял предложение от организационного комитета летних Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе включить в международную соревновательную программу пять новых видов спорта. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета сделал глава организации Томас Бах. Эксперт заметил, что речь идет о  флаг-футболе (версия американского футбола с ограниченными контактами), сквоше, лакроссе, бейсболе / софтболе и крикете.

Принято предложение оргкомитета (Игр-2028) по пяти видам спорта - бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Предложение принято пакетом, оно полностью соответствует спортивной культуре хозяев, то есть американского спорта.

Томас Бах, глава МОК

Специалист добавил, что аналитики получили запросы о включении 16 новых дисциплин. Заявки были оценены по трем критериям - требуют ли для них новые объекты, расширение квот или замены имеющихся дисциплин. Только одна дисциплина принята - пляжный спринт в гребле.

Отстранение ОКР не повлияет на участие россиян в Олимпиаде-2024, заявил Бах.

Фото и видео: YouTube / IOC Media

Теги: мок, олимпиада-2028, томас бах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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