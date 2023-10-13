Отстранение ОКР не повлияет на участие россиян в Олимпиаде-2024, заявил Бах

Приглашения нейтральных атлетов из России на Олимпийские игры в Париже будут прямыми и будут согласовываться с международными структурами и федерациями в том случае, если это понадобится. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета сделал глава организации Томас Бах.
Время на нас не давит, мы оставляем за собой право пригласить нейтральных атлетов с российскими паспортами, ОКР никакой роли здесь играть не будет. Они не будут представлять ни Россию, ни ОКР, строго индивидуальные и нейтральные атлеты.
Томас Бах, глава МОК
МОК отстранил Олимпийский комитет России.
Фото и видео: YouTube / IOC Media
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