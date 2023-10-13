Отстранение ОКР не повлияет на участие россиян в Олимпиаде-2024, заявил Бах

Томас Бах заметил, что ситуация не затронет спортсменов, участвующих в соревнованиях в нейтральном статусе.

Приглашения нейтральных атлетов из России на Олимпийские игры в Париже будут прямыми и будут согласовываться с международными структурами и федерациями в том случае, если это понадобится. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета сделал глава организации Томас Бах.

Время на нас не давит, мы оставляем за собой право пригласить нейтральных атлетов с российскими паспортами, ОКР никакой роли здесь играть не будет. Они не будут представлять ни Россию, ни ОКР, строго индивидуальные и нейтральные атлеты. Томас Бах, глава МОК

МОК отстранил Олимпийский комитет России.

Фото и видео: YouTube / IOC Media