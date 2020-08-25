"Ее бьет мужчина". Захарова о скандале с трансгендером на Олимпиаде

В МИД России прокомментировали инцидент, который произошел на летней Олимпиаде в Париже.

Москва предупреждала о том, что участие трансгендеров в международных соревнованиях "убьет" олимпийское движение. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница отметила, что с проблемами в первую очередь столкнулись страны коллективного Запада. Таким образом в МИД РФ прокомментировали ситуацию, при которой женщина-боксер из Италии, которая сказала во время поединка через 49 секунд, что она больше не может продолжать, так как ее бьет мужчина. Происходящее на летних Играх в Париже Мария захарова сочла гендерным беспределом.

Вначале все смеялись. Когда мы говорили о том, что трансгендерство убьет олимпийское движение, нам говорили: ну прекратите бесконечно натягивать сову на глобус, прекратите эту пропаганду, прекратите придумывать несуществующие проблемы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница заметила, что подобные факты замечают люди уже не только в России.

"Дальше будет хуже". Захарова об обвинениях Мали в адрес Киева.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik