В МИД России напомнили о реакции африканской страны на действия Киева.

Власти Мали обвинили киевский режим в пособничестве терроризму. Такие высказывания - это не пропаганда, а заявление правительства со стороны африканского государства. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница отметила, что коллективный Запад использует украинское руководство для совершения действий террористической направленности не только против России, но также и третьих государств, включая и геополитических игроков на африканском континенте.

Официальное государство заявило о том, что оно рассматривает действия киевского режима... как поддержку терроризма на своей территории, на территории Мали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Марии Захаровой, дальше будет только хуже с точки зрения распространения украинского терроризма на планете. Она обвинила коллективный Запад в спонсорстве терроризма.

Захарова: преступная нечисть с Банковой получит по заслугам.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik