Мария Захарова заметила, что "нечисть на Банковой" получит по заслугам.

Атака киевского режима на Курскую область является очередным террористическим актом, направленном против мирного населения, произошедшему будет дана правовая оценка. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала на тот момент, что у Москвы нет сомнений в том, что страна предпринимает все необходимое для того, чтобы украинские власти получили по заслугам за нападение на гражданское население.

Наш СК, правоохранительные органы, безусловно, не только дадут этому оценку, соберут доказательства... чтобы все это, как всегда, дошло до суда и было квалифицировано соответствующим образом, но и вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: "в США – рабочее место, на Украине – могила".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik