В МИД РФ прокомментировали работу Джо Байдена в Белом доме.

Каждое рабочее место, созданное на территории США при президенте Джо Байдене, напрямую связано с гибелью украинских граждан. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница напомнила о словах главы Белого дома Джо Байдена, которому нужны тезисы, подтверждающие успешность своего управления страной. Часто политик или его администрация говорят о том, как много он создал в стране рабочих мест. В МИД РФ указали на то, что это здорово, однако вопрос стоит в том, какой ценой достигнут результат.

А я вам объясню, какой ценой. Каждое рабочее место, которое создано было при Байдене в США, имеет прямую связь к могиле украинцев на территории Украины. В одной стране, в США, это рабочее место, а в другой стране, в той же самой Украине, это могила. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: США расчищают поляну для беспредела.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik