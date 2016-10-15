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Захарова: США расчищают поляну для беспредела по ДРСМД

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В МИД России оценили прекращение Вашингтоном участия в ДРСМД.

Определенные круги в Вашингтоне сожалели о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. По мнению чиновницы, те люди которые захватили власть в США и имеют рычаги давления,  не испытывают никакого сожаления. При этом в Москве напомнили, что США неоднородны, а внутри общества существуют как официальные круги, так и общественные деятели, ученые и так называемый deep state.

В каких-то кругах, которые просчитывали последствия от разрушения Штатами международно-правовых основ, в том числе в сфере безопасности, стратегической стабильности, эти сожаления были. Потому что все же понимали, здравомыслящие люди, к чему это приведет.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что эти люди добивались снятия с Вашингтона каких-либо обязательств, которые уравнивают все страны мира в правах и делают каждую страну ответственным игроком, который играет не по собственным придуманным правилам, а по международному праву. В МИД РФ добавили, что не раз в Москве говорили о том, что Вашингтон вышел из соглашения по надуманным предлогам.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: дрсмд, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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