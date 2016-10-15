Захарова: МОК всё знал о церемонии открытия Игр

В МИД России оценили реакцию МОК на "Тайную вечерю" в Париже.

Международному олимпийскому комитету (МОК) было известно содержание торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, включая шокировавшие мир сцены. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала на тот момент, что реакция МОК говорит о том, что людям, высказывающим свое мнение о мероприятии, пытаются "заткнуть рот".

Международный олимпийский комитет, конечно, все знал. Безусловно, все знал. Но Международный олимпийский комитет себя давно дискредитировал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова отметила, что зрители в состоянии отличить черное от белого, а МОК пытается маргинализировать любое адекватное мнение. В МИД РФ указали на то, что организаторы церемонии и спорного перформанса про "Тайную вечерю" попытались навязать свое искаженное восприятие истории, реальности и культуры. Гостья эфира заметила, что важно высказывать свою оценку происходящему и обсуждать проблемы. Гостья эфира считает, что речь идет о пропаганде определенных, западных нарративов, которые навязываются гражданам теперь через крупные межгосударственные события, форматы и формы.

Захарова заявила, что в вопросе о возможных переговоров у Москвы нет веры Киеву.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik