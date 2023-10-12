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МОК отстранил Олимпийский комитет России

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Марк Адамс объяснил решение исполнительного комитета.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Мумбаи сделал директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. 

решение МОК

МОК проводит проверку в отношении Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева.

Фото и видео: YouTube /  IOC Media

Теги: марк адамс, мок, олимпийский комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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