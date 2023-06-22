МОК проводит проверку в отношении Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева

Марк Адамс рассказал о ситуации с российскими спортсменами.

Комитет по этике Международного олимпийского комитета проверит российских атлетов Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на их причастность к Вооруженным силам России. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции по результатам двухдневного заседания исполнительного комитета в Лозанне сделал местный директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Эксперт пояснил СМИ, что организация хочет избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны. Однако они видят возможность проверки двух условий.

Первое - активная поддержка боевых действий, второе - контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года. Сейчас проводятся все необходимые действия, которые будут рассмотрены комиссией по этике. Марк Адамас,директор по коммуникациям МОК

Марк Адамс подчеркнул прессе, что проверка будет вестись в отношении как действующих, так и почетных членов МОК, к числу которых относятся также Виталий Смирнов, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

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Фото и видео: YouTube / IOC Media