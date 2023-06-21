В МОК рассказали, когда примут решение по участию России в Олимпиаде-2024

Марк Адамс не смог дать ответ на вопрос.

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску россиян и белорусов к летним Играм 2024 года в Париже в то время, когда посчитает нужным. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами на пресс-конференции сделал местный директор МОК по коммуникациям организации Марк Адамс. Эксперт выступил по результатам второго дня заседания исполнительного комитета.

Мы примем решение в то время, когда посчитаем нужным...Мы не приняли решения, будут ли россияне и белорусы выступать на Олимпиаде в Париже. Деталей, как будут рассылаться приглашения, я не знаю. Марк Адамс директор по коммуникациям МОК

Напомним, что исполком МОК 28 марта рекомендовал национальным и мировым федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших специальную военную операцию российских и белорусских атлетов в качестве нейтральных кандидатов. При этом руководством МОК было предложено не рассматривать команды из России в качестве участников в игровых видах спорта.

МОК оставил в силе санкции против России.

Фото и видео: YouTube / IOC Media