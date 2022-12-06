МОК оставил в силе санкции против России

Марк Адамс полагает, что сейчас не время отменять санкционное давление на атлетов.

Международный Олимпийский комитет оставил в силе антироссийские и антибелорусские санкции в силе. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс по результатам первого дня заседания исполнительного комитета в Лозанне. Специалист пояснил, что в настоящий момент нет подходящего времени для снятия спортивных ограничений в Москвы или Минска. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, что должно произойти для того, чтобы атлеты из РФ и Белоруссии смогли принять участие в Олимпиаде в Париже, запланированной на 2024 году.

Все, что я могу сказать: наша позиция не изменилась, мы дали все объяснения по поводу санкций и защитных мер. Они заключаются в том, что не должно проводиться соревнований на их территории, не должны быть представлены флаги, гимны и так далее. Марк Адамс, представитель МОК

Напомним, что в конце февраля 2022 года руководство МОК рекомендовало международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию во всемирных соревнованиях из-за украинского кризиса. Ряд федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменил запланированные на территории РФ турниры. Часть других - разрешила участие спортсменам под нейтральными флагами и статусом.

Президент МОК Бах отметил особую важность участия конфликтующих стран в Олимпийских играх.

Фото и видео: YouTube / IOC Media