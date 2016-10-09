Президент МОК Бах отметил особую важность участия конфликтующих стран в Олимпийских играх

Эксперт призвал к единству и объединению между атлетами.

Президент МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах выступил против политизации спортивного движения в мире. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе выступления перед участниками саммита G20 ("Большой двадцатки") на острове Бали в Индонезии. Эксперт полагает, что в противном случае отрасль утратит объединяющую и единую силу. Он призвал не делать спорт инструментом для достижения целей политиков.

Если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится. Международный спорт должен основываться исключительно на спортивных правилах. Мы соблюдаем правила, особенно по отношению к странам, находящимся в состоянии конфронтации. Томас Бах, глава МОК

Эксперт настоятельно попросил у международных коллег дать МОК и спорту возможность внести свой вклад в мир и взаимопонимание. Томас Бах надеется, что страны поддержат в декларациях и резолюциях автономию отрасли. По словам главы МОК, в объединении можно разрешить все имеющиеся разногласия.

Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже впервые будет соблюден полный гендерный паритет.

Фото и видео: YouTube / metrotvnews