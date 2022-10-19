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Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже впервые будет соблюден полный гендерный паритет

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Глава МОК рассказал о проведении более инклюзивных Игр во Франции.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже впервые на турнирах подобного высокого уровня будет соблюден полный гендерный паритет. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

…. Ознаменуют собой начало новой эры. Будут более инклюзивными, более устойчивыми. Они станут первыми Играми с полным гендерным паритетом. И это произойдет в одном из самых красивых городов мира - в Париже.

Томас Бах, глава МОК

По мнению эксперта, грядущая летняя Олимпиада во Франции станет прекрасным отражением видения МОК по инновационным, зрелищным и инклюзивным Играм, которые дают мировым атлетам великолепный опыт. Напомним, что соревнования запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Бах выступил против полной политизации в спорте и наказания российских и белорусских спортивных организаций.

Фото и видео: YouTube / Association of National Olympic Committees (ANOC)

Теги: гендер, мок, олимпиада в париже, томас бах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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