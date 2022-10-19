Глава МОК рассказал о том, что требуется защищать права атлетов.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против полной политизации в спорте и наказания российских и белорусских спортивных организаций. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Спикер прокомментировал вопрос о том, почему ограничения не распространяются на эти организации. По словам Томаса Баха, конфликт между РФ и Украиной был начат правительством в Москве, а не атлетами, Олимпийским комитетом РФ или членами МОК в РФ.

Санкции должны распространяться лишь на тех, кто за это ответственен. Представьте на секунду, к чему приведет такое нарушение закона: каждый человек, каждый атлет, спортивный чиновник или организация будет наказана за нелегитимные поступки своих правительств. Томас Бах, глава МОК

В МОК добавили, что следует быть более политичными, чем позволяют себе сами политики. Он напомнил, что в мире ведется 77-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН в присутствии всех ее участников, несмотря на то, что некоторые страны Всемирной организации находятся в состоянии конфликта.

Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.

Фото и видео: YouTube / Association of National Olympic Committees (ANOC)