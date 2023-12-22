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Бах: страны-участницы Игр дружбы поддерживают нарушения целостности Украины

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Глава МОК призвал Африку не поддерживать украинский кризис.

Страны своим участием в Играх дружбы встают на сторону России в конфликте и поддерживают нарушения территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с разыгравшими его в роли "африканского политика" российскими блогерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Было бы важно, чтобы африканские государства знали, что участием в Играх дружбы  принимают сторону России. В "Играх дружбы" они проявляют поддержку СВО и нарушения территориальной целостности Украины. В этом разница между этими двумя событиями.

Томас Бах, глава МОК

Глава МОК помолился "святым Вовану и Лексусу" за срыв Игр дружбы.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус

Теги: вован и лексус, игры дружбы, томас бах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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