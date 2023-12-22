Глава МОК призвал Африку не поддерживать украинский кризис.

Страны своим участием в Играх дружбы встают на сторону России в конфликте и поддерживают нарушения территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с разыгравшими его в роли "африканского политика" российскими блогерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Было бы важно, чтобы африканские государства знали, что участием в Играх дружбы принимают сторону России. В "Играх дружбы" они проявляют поддержку СВО и нарушения территориальной целостности Украины. В этом разница между этими двумя событиями. Томас Бах, глава МОК

Глава МОК помолился "святым Вовану и Лексусу" за срыв Игр дружбы.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус