Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в видеоразговоре с российскими пранкерами согласился помолиться "героям африканского континента святым Вовану и Лексусу", чтобы они позволили сорвать проведение на территории РФ Игр дружбы. Такой инцидент произошел во время беседы иностранца с "африканским политиком", роль которого исполнил блогер Алексей Столяров. Ему удалось убедить главу МОК, а также заместителя руководителя Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса помолиться.

обращаюсь к тебе, Боже, чтобы помочь мне: помоги мне принять правильное решение. Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы. речь Лексуса

Замглавы ЕК Схинас после молитвы заметил, что теперь у них есть божественное вдохновение, поэтому "ничто не может пойти не так".

Глава МОК пригрозил участникам Игр дружбы из Африки недопуском на Олимпиаду.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус