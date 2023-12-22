Глава МОК пригрозил участникам Игр дружбы из Африки недопуском на Олимпиаду

Томас Бах сравнил Игры дружбы с советской Олимпиадой.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с разыгравшими его в роли "африканского политика" российскими блогерами Вованом и Лексусом заявил, что атлеты из Африки, принимая участия в Играх дружбы, подвергают себя риску. В том числе речь идет о возможном выступлении на будущих Олимпийских играх.

Но в этом контексте они должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону... Скажем, к Олимпийским играм. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада. Томас Бах, глава МОК

Глава МОК заявил пранкерам, что намерен отговорить Африку от Игр дружбы.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус