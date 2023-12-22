Глава МОК заявил пранкерам, что намерен отговорить Африку от Игр дружбы

Томас Бах предостерег Африку от участия в российских соревнованиях вопреки рекомендациям МОК.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с разыгравшими его в роли "африканского политика" российскими пранкерами Вованом и Лексусом призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы. Иностранный специалист отметил, что французское руководство в лице президента Эммануэля Макрона и другие страны Европейского союза поддержат этот политический бойкот.

Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти игры представляются Россией как игры президента России… Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это. Томас Бах, глава МОК

Томас Бах указал на тот момент, что участники состязаний "подвергаются высокому риску" из-за отсутствия в Москве надежной анитдопинговой системы, что косвенно скажется на Африканских играх. Глава МОК заверил "африканского политика" в том что он лично и напрямую связался бы с Брюсселем ради договоренности с ЕС об общем заявлении в отношении Игр дружбы.

МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус