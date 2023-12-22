МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете

Томас Бах рассказал о работе по выявлению пророссийских атлетов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с российскими блогерами Вованом и Лексусом признался в том, что профильный комитет просил украинскую сторону следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в социальных сетях для того, чтобы не допустить их участия в грядущей летней Олимпиаде 2024 года, организованной в Париже. Разговор велся иностранцем якобы с африканским политиком, так как пранкеры представились своему собеседнику именно таким образом. Эксперт отметил, что на уровне МОК работает наблюдательная комиссия, которая совместно с независимой компанией следит за публичными высказываниями атлетов и чиновников в поддержку правительства России.

Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении... Томам Бах, глава МОК

Бах рассказал, при каком условии МОК и Россия восстановят отношения.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус