Бах рассказал, при каком условии МОК и Россия восстановят отношения

Глава МОК призвал Москву следовать правилам.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Россия восстановят отношения тогда, когда Олимпийский комитет России (ОКР) начнет следовать правилам. Соответствующее заявление сделал по результатам второго дня исполнительного комитета МОК сделал директор международного олимпийского комитета Томас Бах. Иностранный эксперт провел в Лозанне с журналистами пресс-конференцию. Спикер отметил, что инициатива в этом вопросе принадлежит Москве.

Что должно произойти, чтобы МОК и Россия помирились? Тот, кто следует правилам, приветствуется в олимпийском движении. Если сейчас ОКР начнет следовать правилам - добро пожаловать. Мяч на их половине поля, все в их руках. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что МОК отстранил ОКР за включение в его состав олимпийских советов новых регионов страны. В результате руководство ОКР оспорило данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако инстанция встала на сторону МОК и отклонило апелляцию. Глава государства Владимир Путин ранее публично заявил о том, что иностранные чиновники извращают смысл всего олимпийского движения и подрывают основы спортивного направления.

МОК опроверг слухи о возможной отмене Олимпийских игр в 2032 году.

Фото и видео: YouTube / IOC Media