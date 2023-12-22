МОК опроверг слухи о возможной отмене Олимпийских игр в 2032 году

Томас Бах развеял опасения относительно австралийских Игр.

Слухи о возможной отмене Олимпийских игр 2032 года, которая должна состояться на территории австралийского города Брисбен, являются спекуляциями. Соответствующее заявление сделал по результатам второго дня исполнительного комитета МОК сделал директор международного олимпийского комитета Томас Бах. Иностранный эксперт провел в Лозанне с журналистами пресс-конференцию.

Ни в одном обсуждении такого не было, это фейк. Нового стадиона построено не будет. Хотим, чтобы эти Игры прошли в соответствии с Agenda-2020. Мы должны проводить их либо на существующих, либо на временных сооружениях. Серьезных опасений у нас нет по поводу этой Олимпиады. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что местные СМИ сообщили читателям о том, что правительство Австралии рассматривает возможность отказа от своих обязанностей по проведению летних Олимпийских игр. Такое решение якобы обсуловлено тем, что власти столкнулись с негативной реакцией общественности по поводу планов строительства нового спортивного стадиона в стране.

Главе МОК задали вопрос о санкциях за участие в Играх дружбы в России.





Фото и видео: YouTube / IOC Media