Главе МОК задали вопрос о санкциях за участие в Играх дружбы в России

Томас Бах прокомментировал историю России в сфере антидопинговых требований.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил журналистам о том, что он пока что не знает, какие могут быть введены ограничения для спортсменов за участие в Играх дружбы. Однако при этом МОК выступает против российской альтернативы, так как недоволен попыткой политизации спорта. Соответствующее заявление сделал по результатам второго дня исполнительного комитета МОК Томас Бах. Иностранный эксперт заметил, что речь идет о стране с историей манипулирования антидопинговой системой. По этому вопросу WADA разместила в интернете четкое заявление, ка МОК является 50-процентными акционерами WADA. Соглашения с структурой подписали и ОКР, и остальные российские федерации.

Что касается санкций, мы пока не знаем, что должно там состояться или состоится.. Сложно сказать, мы многое не знаем об итоговой форме этих Игр, до нас доносится пропаганда, часто противоречивая. Мы знаем, что там не будет антидопингового режима, международно признанного. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что 19 марта МОК опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой руководство призвало атлетов и национальные и правительства отказаться от участия в Играх дружбы, проводимых на территории России. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод объявил публично о том, что структура рассмотрит возможные санкции для спортсменов, которые решатся участвовать в данном состязании.

В МОК рассказали об условиях допуска атлетов из ЦСКА и "Динамо" к Олимпиаде.

Фото и видео: YouTube / IOC Media